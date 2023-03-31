В ЛНР заявили, что украинские военные размещают РСЗО HIMARS в жилых кварталах

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Вооруженные силы Украины ведут огонь по населенным пунктам Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, разворачивая системы залпового огня возле жилых домов и социальных объектов, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, работа вооруженных формирований Украины из американских РСЗО отмечается на Купянском направлении, сообщает "Газета.ру".

Ранее подполковник рассказал, что ВСУ перенаправляют через населенные пункты на северском направлении военную технику с одинаковыми номерными знаками, чтобы обмануть российскую разведку. Марочко поделился, что солдаты Украины перегоняют одни и те же автомобили и бронетехнику.

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