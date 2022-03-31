Силы ДНР сбили вертолеты ВСУ, эвакуировавшие командиров "Азова" из Мариуполя

20:15
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Народная милиция ДНР сбила вертолеты Ми-8, с помощью которых Вооруженные силы Украины пытались эвакуировать командиров нацбатальона "Азов" из Мариуполя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Из трофейного американского комплекса "Стингер" один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое", – сказал он.
Конашенков уточнил, что второй вертолет получил повреждения, после чего направился в сторону моря, где потерпел крушение в 20 километрах от береговой линии.
По словам представителя Минобороны, силы ДНР и ЛНР продолжают наступление на окраинах Северодонецка, за день они продвинулись вглубь на 2 километра. Кроме того, донецкие ополченцы смогли установить контроль над частью села Новобахмутовка.
Всего 31 марта были ликвидированы 90 украинских бойцов, 50 националистов, уничтожены 4 бронемашины и 1 танк, полевой склад боеприпасов и колонна топливозаправщиков.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны РФ показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ
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