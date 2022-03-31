ВС РФ уничтожили крылатыми ракетами базы горючего в четырех городах Украины

11:00
Фото: Минобороны России
Российские военные уничтожили крылатыми ракетами крупные базы горючего ВСУ в четырех украинских городах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск", – заявил он.
По словам Конашенкова, уничтоженные базы осуществляли топливное снабжение группировки ВСУ на Донбассе. Всего за минувшую ночь российская авиация уничтожила 52 объекта военной инфраструктуры Украины.
"Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один "Бук-М1" в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники", – сказал Конашенков.
Кроме того, российская авиация и силы противовоздушной обороны за сутки сбили 18 украинских беспилотников, в том числе один аппарат Bayraktar TB2. Генерал отметил, что с начала проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 195 установок РСЗО, 762 артиллерийских орудия, а также 1 689 единиц автомобильной техники.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1 815 танков и других боевых бронированных машин", – уточнил Конашенков.
Ранее российский оперативно-тактический комплекс "Искандер" ракетным ударом уничтожил два склада вооружения ВСУ в населенном пункте Каменка Донецкой области.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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