Минфин США снял санкции с "ОЗОН Банка"

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Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков российского ООО "ОЗОН Банк". Об этом сообщает РИА Новости.

"Следующие исключения сделаны из списка... Управления по контролю за иностранными активами: Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк", – указано в документе Минфина.

В ведомстве также напомнили, что санкции на кредитную организацию были наложены за связь с Совкомбанком.

Вечером 31 марта Минфин США также ввел новые санкции против лиц из РФ, связанных с киберактивностью. В частности, ограничения затронули компании "Серния Инжиниринг", "Сертал", АО НИИ "Вектор". Всего в санкционные списки вошли 13 физических лиц и 21 предприятие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.