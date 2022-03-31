ВС России взяли под контроль поселок Золотая Нива в Донецкой области

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Вооруженные силы РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, российские ВС взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. За сутки они продвинулись на шесть километров.

При этом военные уничтожили 60 украинских националистов, 2 танка, 4 БМП и 9 автомобилей различного назначения.

Ранее Минобороны РФ предоставило актуальную информацию о действиях российских войск в рамках специальной военной операции на территории Украины. В частности, в министерстве сообщили о форсировании реки Шайтанки.

Отдельно в МО РФ прокомментировали перегруппировку подразделений Вооруженных сил России. Отмечалось, что цель данного процесса – переход к активным действиям на приоритетных направлениях, в том числе полному освобождению Донбасса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.