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Украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, признал слова Владимира Путина о своей нелегитимности, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

По его словам, Зеленский некомпетентно отреагировал на заявление Путина о том, что Киев не может подписать соглашение с Россией, назвав себя сильным лидером, которого все боятся. При этом никаких доказательств своей легитимности он не привел, тем самым подтвердив правоту президента РФ.

"Легитимность переговорщиков важна для украинского народа, в первую очередь речь идет о серьезных гарантиях договоров, которые должны быть подписаны. <...> И виноват в этом только сам Зеленский", – пояснил политик в своей авторской колонке на портале "Смотрим.ру".

Он считает именно Зеленского виновным в уничтожении почти всей легитимной власти в стране, а также в том, что Украина находится в "полном тупике безысходности".

Путин уже неоднократно говорил о готовности России к переговорам, однако подчеркнул, что смысла начинать диалог вновь нет, пока не снят соответствующий декрет Зеленского, так как все договоренности будут нелегитимны.

Тем не менее российский лидер считает, что юридический способ отменить действия указа все же есть. По его словам, это может сделать председатель Рады в соответствии с Конституцией Украины. Но в данный момент Россия не видит желания Киева закрыть этот вопрос.

Ранее Зеленский рассказал о причине запрета на переговоры с российской стороной. По его словам, было много теневых процессов и он сделал так, чтобы "кто угодно" не занимался переговорами. При этом украинский лидер выразил готовность к ним.

