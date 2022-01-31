Решение о поставках оружия в Донбасс может остудить горячие головы – глава ЛНР

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Инициатива российских парламентариев о начале поставок вооружений самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам представляет собой важный символический жест, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это искренний символичный жест, который не только показывает, что Россия нас не бросит в трудную минуту, но и сейчас предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об оружии победы и каком-то военном превосходстве над республиками", – сказал он.

Также Пасечник поблагодарил секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака и других российских политиков, инициировавших обсуждение вопроса поставок оружия.

Ранее глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР, начав поставки военной продукции. По мнению Васильева, это необходимо, чтобы защитить проживающих там россиян от нацизма и бандеровщины.

Аналогичную позицию выразил и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. По его словам, партия "Единая Россия" с огромной тревогой относится к "накачиванию" Украины западным летальным оружием. Он подчеркнул, что это делают практически все ведущие страны НАТО.