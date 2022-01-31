В ЛНР сообщили о прибытии на Украину наемников под видом инструкторов

08:25
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
На Украину прибывают иностранные наемники под видом инструкторов НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Луганской народной республики Леонида Пасечника.
"Это совершенно не тайна, это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины. Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники", – сказал глава ЛНР.
По его словам, руководство Украины уже давно передало Яворовский полигон в Львовской области иностранным инструкторам, которые готовят там будущих разведчиков и диверсантов. По мнению Пасечника, они хорошо владеют различными вооружениями, будут использовать его в случае эскалации и не станут слушать приказы Киева, поскольку у их нанимателей есть свои интересы.
Ранее глава самопровозглашенной республики заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс. Он отметил, что переброску техники уже зафиксировали как службы ЛНР, так и международные наблюдатели. Параллельно создаются помехи для работы беспилотников специальной миссии ОБСЕ с целью скрыть перемещение войск.
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