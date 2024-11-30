Белоусов возложил цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, а также члены российской военной делегации возложили цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне во время своего визита в КНДР, пишет РИА Новости.

Памятник был установлен в столице КНДР 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945-м. Он представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой.

Глава Минобороны РФ прибыл в Северную Корею с официальным визитом накануне. В рамках визита министр и глава КНДР Ким Чен Ын уже провели широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления и развития всеобъемлющего стратегического партнерства.

Белоусов, в свою очередь, отметил важность расширения военного сотрудничества между РФ и КНДР. Он подчеркнул, что ключевую роль в укреплении отношений между странами играют доверительные контакты лидеров обеих государств, и выразил надежду на тесное и плодотворное взаимодействие с республикой.