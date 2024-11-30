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Население и парламент Швейцарии никогда не согласятся на вступление в НАТО при нынешнем положении дел в мире. Такое заявление сделал швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны Мауро Поджиа.

"Парламент никогда не согласится на вступление Швейцарии в НАТО, как и население при нынешней ситуации в мире", – приводит его слова РИА Новости.

Поджиа уточнил, что все могло бы быть по другому, если бы война приблизилась к территории Швейцарии.

Сенатор выступает от партии "Демократический союз центра" – крупнейшей партии в Швейцарском национальном совете, которая занимает 62 места из 200. В партии выступают против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считают, что нейтралитет страны должен строго соблюдаться.

Ранее о потере Швейцарией нейтралитета говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Политик указал, что страна выразила солидарность с западным меньшинством на фоне украинского конфликта.

Кроме того, в мае Федеральный совет (ФС) Швейцарии начал процедуру консультаций по вопросу отмены запрета на экспорт оружия. В закон о военном имуществе предлагали ввести новую статьяю, которая позволяет ФС в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения поставок оружия, когда этого требуют значительные интересы внешней политики или безопасности.