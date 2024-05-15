Швейцария начала консультации для отмены запрета на экспорт оружия

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Федеральный совет Швейцарии начал процедуру консультаций по вопросу отмены запрета на экспорт оружия. Они продлятся до 4 сентября, сообщается на сайте ФС государства.

В Федеральный закон о военном имуществе вводится новая статья, предоставляющая ФС исключительную юрисдикцию. Она позволяет Федеральному совету в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения поставок оружия, когда этого требуют значительные интересы внешней политики или безопасности.

ФС продолжит нести ответственность за соблюдение международных обязательств Швейцарии, в частности закона о нейтралитете.

В документе сказано, что право исключительной юрисдикции может понадобиться для экспорта запчастей и сборочных элементов в рамках промышленного сотрудничества между швейцарскими субподрядчиками и оружейными компаниями из партнерских стран, которые "внезапно" вовлекли в вооруженный конфликт.

Статья 22a швейцарского закона о военном имуществе запрещает экспортировать оружие в государства, которые участвуют в войне, нарушают права человека, а также если есть риск, что его используют против гражданского населения. Также ограничение действует при вероятности, что оружие попадет в "нежелательную страну".

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна не будет поставлять оружие Киеву. Глава государства утверждала, что к праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости. Тогда в парламенте обсуждалась поправка к закону о военном имуществе.

