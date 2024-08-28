Захарова: решение Швейцарии присоединиться к проекту ЕС отражает отход от нейтралитета

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Решение Швейцарии присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность" демонстрирует отход страны от принципов нейтралитета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Швейцария решила присоединиться к проекту ЕС, направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по территории Европы.

Захарова рассказала, что реализация проекта подчинена интересам НАТО. И ключевая задача – ускорение транспортировки военных грузов и персонала на восточный фронт, развертывание там передовых систем вооружения в сжатые сроки. По мнению Вашингтона и Брюсселя, это нужно для обеспечения превосходства Запада над РФ в военных ресурсах, объяснила дипломат.

Однако Россия, продолжила она, адаптирует свои подходы по отношению к Швейцарии в связи с решением о присоединении к проекту "Военная мобильность". По словам Захаровой, швейцарские власти за последнее время сделали все, чтобы объективно свести к нулю привлекательность государства в качестве места для многосторонних форматов и посреднических усилий.

О потере Швейцарией нейтралитета говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Политик указал, что страна выразила солидарность с западным меньшинством на фоне украинского конфликта.

Кроме того, в мае Федеральный совет (ФС) Швейцарии начал процедуру консультаций по вопросу отмены запрета на экспорт оружия. Они продлятся до 4 сентября. В закон о военном имуществе вводится новая статья, которая позволяет ФС в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения поставок оружия, когда этого требуют значительные интересы внешней политики или безопасности.