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Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Киеву в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя официального представителя Пентагона Сабрину Сингх.

Она добавила, что власти США надеются на принятие американским конгрессом в ближайшие недели запроса главы Белого дома Джо Байдена о дополнительной помощи Украине, чтобы продолжить предоставление военной поддержки.

Ранее сообщалось, что сенат Соединенных Штатов проведет голосование 4 декабря по пакетному запросу Джо Байдена на помощь Киеву, Израилю и прочие цели нацбезопасности.

До этого бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США отправили на Украину почти все военные запасы, системы вооружения и боеприпасы.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины