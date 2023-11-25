Зеленский заявил, что Украине нужно одержать три победы на Западе

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Украине нужно одержать три победы на Западе, чтобы и дальше получать помощь от союзников и решать важные задачи. Об этом заявил Владимир Зеленский.

"Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была. И я верю, что она будет", – цитирует его РИА Новости.

Второй приоритетной задачей для Украины является получение помощь от ЕС в размере 50 миллионов евро. Страна намерена добиться поддержки пакета среди всех европейских государств.

Третьей позицией в списке Зеленского стал открытый диалог о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее стало известно, что Канада передаст украинской армии 11 тысяч штурмовых винтовок и свыше 9 миллионов патронов. Премьер-министр Джастин Трюдо страны заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Канады и ЕС.

