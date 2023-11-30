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30 ноября, 23:21

Политика

Байден заявил, что у него есть способный взорвать весь мир код

Фото: 123RF/americanspirit

Американский президент Джо Байден во время экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо заявил местным рабочим, что у него есть некий код, который может взорвать весь мир. Видео с мероприятия было опубликовано на YouTube-канале New York Post.

"Мой морпех носит с собой что-то типа кода, чтобы взорвать мир", – смеясь, сказал глава Белого дома одному из рабочих.

Позже Байден уточнил, что речь идет о ядерном оружии. Журналисты издания отметили, что данная шутка президента США была неуместной.

Ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что Джо Байден не может исполнять свои обязанности из-за деградации когнитивных способностей.

До этого Байден во время встречи со спонсорами своей кампании пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что "не хочет домой".

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