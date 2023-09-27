Здоровье Байдена может не позволить ему переизбраться – СМИ

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Физическое и психологическое состояние действующего американского президента Джо Байдена может стать проблемой для его переизбрания. Об этом сообщается в статье журнала The Spectator.

Представители администрации Байдена публично "отмахиваются" от всевозможных опасений по поводу его возраста, однако они прекрасно осознают эту проблему, говорится в материале издания.

По информации авторов статьи, две трети избирателей заявили, что обеспокоены физическим и психическим состоянием Байдена, которое может помешать ему во время работы на посту президента.

В отсутствии пандемии глава Белого дома больше не сможет вести свою предвыборную кампанию удаленно, в связи с чем существуют большие риски нарваться на различные ляпы, падения, выдуманные истории и несогласованность в действиях, говорится в статье.

Джо Байден регулярно оговаривается и попадает в неловкие ситуации на публике, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.

К примеру, ранее американский лидер во время встречи со спонсорами своей кампании заявил, что хочет залезть на большое дерево посреди своего двора, потому что "не хочет домой".

До этого Джо Байден врезался в флаг Бразилии, когда поднимался на сцену в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН, а после забыл пожать руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве по итогам их совместного выступления.

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