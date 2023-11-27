Экс-врач Белого дома заявил о деградации когнитивных способностей у Байдена

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Американский президент Джо Байден не может исполнять свои обязанности из-за деградации когнитивных способностей. С таким заявлением выступил бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон в интервью Fox News.

По его словам, Байден подвергает страну большому риску, находясь на посту главы Белого дома в таком состоянии. Он добавил, что американцы не могут позволить себе, чтобы этот человек находился у власти еще четыре года.

Джексон заявил, что действующий президент Штатов больше не пригоден для этой должности как в физическом, так и в когнитивном плане.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден не умнее шестилетнего ребенка. Он добавил, что нынешний американский президент коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

До этого СМИ сообщали о том, что физическое и психологическое состояние действующего американского президента Джо Байдена может стать проблемой для его переизбрания.

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