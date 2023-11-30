Россия продолжит играть активную роль в ОЗХО – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российская сторона признательна всем, кто не поддался западному давлению во время голосования в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), и продолжит играть активную роль в организации. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

29 ноября стало известно, что Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО по результатам голосования. От восточноевропейской группы (ВЕГ) места в исполнительном совете достались Литве, Польше и Украине.

В МИД отметили, что вышеуказанные страны вслед за РФ в самый последний момент подали четвертую заявку на три вакансии от ВЕГ. Цель их действий заключалась в том, чтобы отобрать у России как можно больше голосов и не допустить традиционного переизбрания РФ в исполнительный совет ОЗХО.

Москвы признательна всем, кто не поддался давлению и противостоял циничному диктату со стороны евроатлантических союзников, отдав свой голос за РФ, отметили в ведомстве.

Так, Россия по праву должна иметь место в исполнительном совете ОЗХО как страна с крупнейшей в регионе химпромышленностью и наиболее активной позицией на этой международной площадке в противодействии усилиям НАТО и ЕС по превращению ее в инструмент своей геополитики.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский уже сообщал, что Соединенные Штаты и их союзники пытаются вытеснить РФ из состава исполнительного совета ОЗХО.

В ответ на это он заявил, что российская сторона имеет бесспорные доказательства того, что США с союзниками передают Украине токсичные химикаты.