РФ лишилась места в исполнительном совете ОЗХО

Фото: ТАСС/EPA/JERRY LAMPEN

Россия лишилась места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования, которое проводилось в ходе 28-й Конференции государств – участников организации.

Уточняется, что РФ получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов. От восточноевропейской группы места в исполнительном совете достались Литве, Польше и Украине.

В июле российское посольство в Штатах заявило, что, анонсируя завершение программы химдемилитаризации США, Вашингтон попытался вновь "очернить" Россию. По словам дипломатов, американская сторона обвинила РФ в том, что она якобы владеет незадекларированным запасом боевых отравляющих веществ.

До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что все заявленные в мире запасы химоружия были уничтожены. Его последний запас оставался в США. Его ликвидировали 7 июля на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ в штате Кентукки.

Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия