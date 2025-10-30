Вэнс заявил, что США иногда нужно испытывать ядерное оружие

Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO

США иногда необходимо проводить тесты ядерного оружия, чтобы убедиться в правильной его работе. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"У России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал. Иногда надо проводить тесты", – цитирует его РИА Новости.

При этом Вэнс не стал уточнять, будут ли в рамках испытаний задействоваться ядерные взрывы.

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к испытаниям ядерного оружия 30 октября. Глава Белого дома подчеркнул, что у США этого вида вооружений больше, чем у кого бы то ни было. Однако до этого момента американская сторона не проводила испытаний с ним.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Штаты являются суверенной страной, которая имеет право на независимые решения. Однако он вспомнил слова Владимира Путина, который подчеркивал, что Москва будет действовать соответственно ситуации в случае, если какое-либо государство нарушит международный мораторий на ядерные испытания.

ООН выступила против испытаний ядерного оружия и призвала избегать эскалации, которая может привести к катастрофическим последствиям. Организация добавила, что они не могут быть разрешены ни при каких обстоятельствах.

