В Израиле назвали "психологической пропагандой" видео с заложницами ХАМАС

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Власти Израиля считают видео с тремя заложницами, захваченными палестинским движением ХАМАС, "жестокой психологической пропагандой". Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет РИА Новости.

"Я обращаюсь к Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт, которые были похищены ХАМАС, совершающим военные преступления. Я обнимаю вас. Наши сердца сочувствуют вам и другим похищенным", – приводит канцелярия слова премьера.

Власти сделают все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших людей домой, уточнили в канцелярии.

Ранее ХАМАС разместило в своем телеграм-канале обращение от трех удерживаемых ими заложниц к правительству Израиля. В видеоролике они обвиняют премьера и власти Израиля в трагедии 7 октября и требуют своего освобождения в обмен на освобождение палестинских заключенных.

Израильская газета Yedioth Ahronoth указала, что видео является "частью психологической войны", подчеркивая, что информации о том, где, когда и при каких обстоятельствах было снято это видео, пока нет.

Подтвержденное число заложников в секторе Газа достигло 239 человек, сказал официальный представитель Армии обороны Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

28 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 30-го числа очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе.

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 306 человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1 400 тысячи человек и еще 5 431 пострадал.

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