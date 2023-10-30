В Киеве заявили, что Украина перестала быть самой важной темой на Западе

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Украина перестала быть самой важной темой на Западе после обострения палестино-израильского конфликта, заявил источник в офисе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на украинские СМИ.

"Цветочно-букетный период в отношениях закончился. Теперь надо внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь", – отметил источник.

В материале говорится, что подобных советов стало много в последнее время.

Ранее политолог Федор Войтоловский отметил, что президент США Джо Байден действует хитро, объединяя помощь Украине и Израилю с целью повышения шансов ее одобрения со стороны конгресса.

В свою очередь, группа американских сенаторов-республиканцев предложила проект, который предполагает "передачу миллиардов" Израилю. По данным СМИ, инициатива позволит разделить помощь израильской стороне и Киеву.



Сенат США может заблокировать запрос на 100 млрд долларов Украине и Израилю – СМИ