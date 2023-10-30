02:10Политика
Экс-советник Пентагона заявил, что политика США может привести к уничтожению Израиля
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Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны Вашингтона может привести к уничтожению Израиля. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Redacted.
По его словам, есть все предпосылки для очень крупной войны в данном регионе, поскольку Соединенные Штаты обостряют ситуацию по всем направлениям.
Макгрегор отметил, что США вступают в конфронтацию со многими странами Ближнего Востока. Подобная ситуация может обернуться катастрофическими последствиями, добавил он.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".
С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.
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