Экс-советник Пентагона заявил, что политика США может привести к уничтожению Израиля

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Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны Вашингтона может привести к уничтожению Израиля. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона, полковник США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Redacted.

По его словам, есть все предпосылки для очень крупной войны в данном регионе, поскольку Соединенные Штаты обостряют ситуацию по всем направлениям.

Макгрегор отметил, что США вступают в конфронтацию со многими странами Ближнего Востока. Подобная ситуация может обернуться катастрофическими последствиями, добавил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 8 тысяч человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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