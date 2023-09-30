Захарова указала на ложь Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинке позволил себе вопиющую ложь, заявив, что СССР якобы замалчивал историю о трагедии в Бабьем Яре. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что ложь американского секретаря заключается в чудовищной по невежеству и цинизму фразе: "Советы похоронили (в значении – замалчивали) эту историю".

"Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к зачисткам. За несколько дней были убиты десятки тысяч евреев, цыган, советских военнопленных. Только за 29-30 числа немецкие фашисты зверским образом буквально уничтожили 34 тысячи человек – об этом как раз и вспомнил Блинкен, цинично соврав о памяти этой трагедии в СССР, а также забыв о том, что расстрелы продолжались вплоть до самого освобождения Киева Красной Армией в ноябре 1943 года", – написала Захарова.

Захарова напомнила, что советских граждан Бабий Яр был такой же кровоточащей раной, как Хатынь, Треблинка или Аушвиц.

Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что правительство Канады обязано извиниться перед русским народом за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общим. Он отметил, что произнесенных премьер-министром Канады Джастином Трюдо извинений недостаточно. Он вместе с другими представителями правительства должен найти смелость принести извинения всем русским и русской общине Канады за данный инцидент, добавил дипломат.