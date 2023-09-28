Трюдо должен найти смелость извиниться перед русскими за инцидент с нацистом – посол РФ

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Правительство Канады обязано извиниться перед русским народом за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общим. С таким заявлением выступил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, слова которого приводятся на странице посольства в соцсети X.

По словам Степанова, произнесенных премьер-министром Канады Джастином Трюдо извинений недостаточно. Он вместе с другими представителями правительства должен найти смелость принести извинения всем русским и русской общине Канады за данный инцидент, добавил дипломат.

Посол подчеркнул, что на данный момент в Канаде проживает свыше 200 тысяч человек, которые имеют русские корни. Все они являются добропорядочными гражданами, честными избирателями и налогоплательщиками.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

Позже Джастин Трюдо принес извинения после чествования ветерана СС в парламенте Канады. Он назвал произошедший скандал позором для парламента и Канады в целом.

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