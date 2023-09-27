Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Власти Канады должны предать правосудию или выдать эсэсовца, который выступил в парламенте страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его данным, в Кремле слышали заявления из Польши, что они собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста. Песков подчеркнул, что в таких преступлениях не может быть срока давности.

Он уточнил, что вряд ли в подобной ситуации есть повод для судебного разбирательства, так как речь идет о нацисте. Песков считает, что спикер парламента Канады, который ушел в отставку, взял на себя ответственность за произошедшее, но неизвестно, что делать с другими, кто рукоплескал эсэсовцу на мероприятии.

Официальный представитель Кремля добавил, что парламент должен обличить нацизм, иначе он будет "запятнан этими аплодисментами".

"Я уже не говорю о международной реакции, которую, конечно, мы предпочли бы слышать, а не наблюдать молчание на этот счет", – поделился он.

Помимо этого, пресс-секретарь президента сказал, что в этой ситуации можно посочувствовать украинским ветеранам, включая деда лидера Украины Владимира Зеленского.

Пристрастие киевского режима к нацистской идеологии – это не новость, отметил Песков. Тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз это подтверждает, считает он.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

Позже Рота сообщил, что уходит в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС. Он добавил, что 27 сентября официально покинет свой пост.

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