Эсэсовец Хунка избегает попадаться на глаза после скандала в парламенте Канады – СМИ

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Ярослав Хунка (Гунько), служивший в дивизии СС "Галиция" во время Второй мировой войны, старается не попадаться на глаза посторонним после скандала в парламенте Канады. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на друга его семьи Барб Бонанфан.

Бонанфан отметила, что не знала, что Хунка был эсэсовцем. Она рассказала, что сейчас он старается не попадаться на глаза другим людям.

22 сентября во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Мунка, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС "Галиция".

Позже спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя. Глава МИД Мелани Жоли назвала произошедшее "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо". При этом российская сторона подчеркнула, что не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".