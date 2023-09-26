В МИД Канады потребовали отставки спикера палаты общин из-за скандала с эсэсовцем

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Спикер палаты общин Энтони Рота должен отправиться в отставку из-за инцидента с чествованием им в парламенте украинца, ветерана СС Ярослава Хунку. Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли, передает РИА Новости.

"То, что случилось, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку", – отметила Жоли.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

О случившемся в Канаде также высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что пока это только фарс, однако в перспективе подобные инциденты могут привести к "трагедии мирового масштаба".

1-я украинская дивизия была сформирована в 1943 году. До 1945 года она носила название дивизии СС "Галиция", однако затем была выведена из состава нацистских войск. Ее бойцы сдались войскам Великобритании и США в мае 1945 года.

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