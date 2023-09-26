В Госдуме осудили выступление нациста в парламенте Канады

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Госдума осудила выступление в парламенте Канады 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунки. Об этом сказано в заявлении депутатов на сайте Госдумы.

В тексте отмечается, что депутаты Госдумы крайне недовольны "циничным оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции", которое произошло на заседании палаты общин парламента Канады. Также в сообщении добавили, что такой шаг является вопиющим и направлен на переписывание Западом истории.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также отреагировал на обвинения канадского премьера Джастина Трюдо о том, что освещение приглашения Хунки было "российской пропагандой".

По его словам, Россия не причастна к тому, что эсэсовец сидел в канадском парламенте, а украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады приветствовали его овациями.

"И со стороны Украины, всего коллективного Запада на протяжении последних лет предпринимались попытки расширить окно Овертона – оправдать нацистов", – добавил он.

Как утверждает Шаповалов, такие инциденты уже стали нормой на Западе.

"Россия предупреждала Запад давно, что вы доиграетесь с этой политикой, вот мы видим, что так оно и произошло", – заявил изданию RT эксперт.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Позже спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунку. Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в контексте инцидента с нацистом в парламенте Канады назвал отношение Оттавы к памяти о событиях Второй мировой войны "возмутительно неряшливым".

О случившемся в Канаде также высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что пока это только фарс, однако в перспективе подобные инциденты могут привести к "трагедии мирового масштаба".

1-я украинская дивизия была сформирована в 1943 году. До 1945 года она носила название дивизии СС "Галиция", однако затем была выведена из состава нацистских войск. Ее бойцы сдались войскам Великобритании и США в мае 1945 года.

Новости мира: в Канаде премьера призвали извиниться за овации экс-бойцу дивизии СС