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Госпиталь Пентагона в Германии начал принимать американских наемников, которые получили ранения на Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.

По информации журналистов, на Украину отправились воевать сотни американцев, включая ветеранов. Многие из них были поражены артиллерией, подорваны на минах или иным образом оказались ранены в бою.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия в ночь на 25 сентября крылатыми ракетами и беспилотниками осуществила групповой удар по участкам, где находились иностранные наемники.

До этого СМИ сообщали о том, что иностранные наемники, которые воюют на стороне украинской армии в зоне СВО, стали чаще убивать друг друга из-за бытовых конфликтов.

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