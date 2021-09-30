Глава украинского МИД пообещал создать для России серьезные проблемы

07:44
Фото: ТАСС/ZUMA
Украинские власти готовы создать серьезные проблемы для России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Киев сейчас ведет работу с партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию.
"Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", – сказал Кулеба в интервью "РБК-Украина".
В ходе беседы украинский политик также обвинил РФ в лжи, цинизме и манипуляциях, при этом не привел конкретных примеров.
Ранее Кулеба заявил, что Киев не планирует прекращать дипломатические отношения с Москвой из-за прошедших выборов в Госдуму на территории Крыма и Донбасса.
Накануне стало известно, что вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе по Донбассу, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который ранее отменил запрет открывать ответный огонь без согласования.
По словам постпреда России в контактной группе Бориса Грызлова, данное заявление равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: