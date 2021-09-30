Глава украинского МИД пообещал создать для России серьезные проблемы

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Украинские власти готовы создать серьезные проблемы для России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев сейчас ведет работу с партнерами над условиями, которые якобы вынудят Москву прекратить агрессию.

"Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", – сказал Кулеба в интервью "РБК-Украина".

В ходе беседы украинский политик также обвинил РФ в лжи, цинизме и манипуляциях, при этом не привел конкретных примеров.

Ранее Кулеба заявил, что Киев не планирует прекращать дипломатические отношения с Москвой из-за прошедших выборов в Госдуму на территории Крыма и Донбасса.

Накануне стало известно, что вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе по Донбассу, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который ранее отменил запрет открывать ответный огонь без согласования.

По словам постпреда России в контактной группе Бориса Грызлова, данное заявление равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.