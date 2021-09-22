МИД Украины не будет прекращать дипотношения с РФ из-за выборов в Крыму

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев не планирует прекращать дипломатические отношения с Москвой из-за прошедших выборов в Госдуму на территории Крыма и Донбасса.

"Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений – это высшая мера наказания", – сказал Кулеба в эфире телеканала "ДОМ".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на зарубежных участках на выборах в Госдуму проголосовали более 192 тысяч россиян.

Она отметила, что ведомство не зафиксировало угроз безопасности и крупных провокаций на зарубежных участках.

