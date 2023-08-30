Европейский эксперт назвала Сербию "троянским конем" РФ

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Сербия в случае получения членства в Евросоюзе станет "троянским конем" России в Европе. С таким заявлением выступила эксперт по Балканам Европейского совета по международным отношениям Майда Руге, сообщает CNN.

Издание отмечает, что после начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и Европа стали стремиться вывести президента Сербии Александра Вучича "из орбиты" России. Для этого западные дипломаты пообещали Белграду ускоренный путь к членству в ЕС. В противном случае Сербии пригрозили изоляцией.

Однако на сегодня наблюдатели пришли к выводу, что данный подход не может достичь своих целей. Так, Сербия отказалась поддержать антироссийские санкции, продолжая преследовать свои интересы в регионе.

В случае же если Сербию все-таки примут в ЕС, то она будет представляться еще одним российским "троянским конем", как и Венгрия, заявила Руге. Подобным образом, по ее мнению, Запад импортирует "российское влияние" в Европу.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что новая волна расширения Евросоюза ожидается в 2030 году, и европейские страны должны быть к этому готовы. Политик также оказался недоволен медленной процедурой одобрения заявок на вступление других стран в ЕС.

До этого Александр Вучич заявил, что коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Он отметил, что лучшим исходом было бы заключение перемирия между Киевом и Москвой.