Глава Евросовета призвал страны ЕС быть готовыми к новой волне расширения в 2030 году

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Новая волна расширения Евросоюза ожидается в 2030 году, и европейские страны должны быть к этому готовы, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Политик оказался недоволен медленной процедурой одобрения заявок на вступление других стран в ЕС.

Так, уточняется, что Турция находится в статусе кандидата в Европейский союз с 1999 года, Северная Македония – с 2005-го, Черногория – с 2010-го, а Сербия – с 2012-го.

"В то время как мы готовим стратегию ЕС на будущее, нам необходимо установить четкие цели. Я считаю, что нам, с обеих сторон, следует быть готовыми к расширению в 2030 году", – приводит РИА Новости его слова.

В мае СМИ писали, что Евросоюз не может одновременно принять Турцию и Украину из-за тяжелой экономической ситуации в европейских странах.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК продолжает поддерживать членство Украины в НАТО и Евросоюзе, однако для этого Киеву следует выполнить ряд условий: проведение реформ, создание демократических институтов и выполнение требований по борьбе с коррупцией. По ее словам, демократические преобразования в этой стране осуществляются с огромной скоростью.

До этого она также говорила о новом плане ускорения интеграции Балкан в ЕС. Политик объяснила, что план предусматривает вовлечение Балкан в рынок Евросоюза, ускорение процесса реформ, углубление региональной экономической интеграции.



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