ЕС придется выбирать между Украиной и Турцией при расширении объединения – СМИ

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Одновременно принять Турцию и Украину в Евросоюз невозможно из-за тяжелой экономической ситуации в европейских странах, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на американский журнал Politico.

Как рассказал журналистам публицист Муджтаба Рахман, европейские политики следят за президентскими выборами в Турции в надежде на поражение оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу. Он известен стремлением присоединится к ЕС, что сделает невозможным вступление туда Украины, отметил эксперт.

"Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет", – также заявил журналистам неназванный высокопоставленный чиновник ЕС.

С другой стороны источники в Брюсселе считают, что Эрдоган может выпустить беженцев и мигрантов в Европу в случае победы. Это, в свою очередь, ляжет дополнительным бременем на ослабшую экономику стран ЕС.

28 мая состоится второй тур выборов на пост главы Турецкой Республики. Это необходимо, так как ни один кандидат не набрал 50% голосов в первом туре. По итогам вскрытия 100% избирательных урн, Эрдоган набрал 49,51% голосов, Кылычдароглу – 44,88%.

Ранее сообщалось, что Эрдоган приступил к подготовке ко второму туру выборов президента страны. В социальных сетях он заявил, что "пришло время увенчать успех, которого мы достигли 14 мая, еще более крупной победой".