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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом плане ускорения интеграции Балкан в ЕС. Связано это с очередным витком напряженности на полуострове, пишет РИА Новости.

Политик призвала все стороны отойти от конфронтации и восстановить спокойствие.

"Сегодня я хочу представить новую инициативу <…> Это новый план роста для Западных Балкан. Мы должны приблизить интеграцию этих стран в Евросоюз", – сообщила она на конференции по безопасности в Словакии.

По словам фон дер Ляйен, в ЕС хотят развивать процесс по интеграции балканских стран, которого достигли за последние месяцы. При этом некоторые преимущества членства готовы предоставить уже сейчас, уточнила она.

Политик объяснила, что план предусматривает вовлечение Балкан в рынок ЕС, ускорение процесса реформ, углубление региональной экономической интеграции. Также она упомянула увеличение объема средств, которые Евросоюз выделяет государствам-кандидатам до вступления в союз.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не может одновременно принять Турцию и Украину из-за тяжелой экономической ситуации в европейских странах. По словам публициста Муджтаба Рахмана, европейские политики следили за президентскими выборами в Турции в надежде на поражение оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу, так как он известен стремлением присоединится к ЕС.

Также по состоянию на конец мая страны Евросоюза заморозили 24,1 миллиарда евро частных активов граждан РФ. Под санкциями находятся 1 473 гражданина и 205 компаний из России.