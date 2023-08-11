Президент Сербии заявил, что Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя

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Коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV.

"Всеми силами Запад не сможет победить Россию на поле боя. Но я не уверен и в том, что может получить Россия на поле боя, и особенно не уверен в том, что может получить в политическом плане", – заявил он.

Вучич отметил, что лучшим исходом было бы заключение перемирия. Сербский президент заявил, что внимательно следит за всеми инициативами о переговорах Москвы и Киева.

Кроме того, сербский лидер сказал, что экономика России демонстрирует такой уровень силы, которого никто не мог ожидать.

"Видно, что они готовились к этому, готовились и к альтернативе SWIFT, и к еще много чему, готовились к тому, как сохранить свою валюту", – подчеркнул он.

Ранее Вучич пожаловался на внешнее давление на Сербию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины введением персональных санкций в отношении сербских политических лидеров из-за конфликта на Украине. По его словам, главной целью такого давления является желание заставить Сербию "умолять кого-то великого извне" и идти на уступки.