В МИД РФ ответили на слова вице-премьера Сербии о "злоупотреблении" отношениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве иностранных дел России прокомментировали слова вице-премьера Сербии Зораны Михайлович о том, что Москва злоупотребляет отношениями с Белградом.

"Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках "злоупотребить" традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании", — заявили РИА Новости в МИД.

Также в министерстве отметили, что у России и Сербии есть полное взаимопонимание по актуальным вопросам международной повестки дня.

"В контактах с партнерами открыто излагаем наше видение ситуации на Украине в контексте специальной военной операции. Уважаем стремление Белграда в этих непростых условиях выдерживать сбалансированную, а главное – самостоятельную линию", – отметили в МИД.

Ранее Михайлович заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров "злоупотребляет отказом Белграда от введения санкций против России" и якобы выдает его за поддержку Белградом спецоперации на Украине, чего на самом деле нет.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад. Он считает, что от Путина последуют предложения, как только будут решены некоторые задачи в Донбассе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.