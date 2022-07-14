Всех ждет ад, если Запад не примет условия Путина – Вучич

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Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Он считает, что от Путина последуют предложения, как только будут решены некоторые задачи в Донбассе.

"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск – Краматорск – Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад", – цитирует Вучича агентство Sputnik.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

