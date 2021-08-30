В МИД РФ прокомментировали жалобу России на Украину в ЕСПЧ

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Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что жалоба России на Украину в ЕСПЧ является продуманным шагом. Об этом сообщает РИА Новости.

"При этом можно сказать, что в общем-то это крайняя мера, потому что, как известно, РФ до этого в международные органы не обращалась. И в том что касается ЕСПЧ, это первая межгосударственная жалоба, которая подается РФ", – пояснил Лукьянцев.

Он добавил, что Россию на этот шаг вынудили факторы, которые лежат на поверхности. Дипломат обратил внимание на ситуацию с соблюдением прав и свобод человека на Украине.

"И министр иностранных дел РФ, и официальный представитель МИД РФ неоднократно делали заявления, в которых привлекали внимание к масштабному и систематическому нарушению прав человека, которые имеют место на Украине", – сказал Лукьянцев.

К нарушениям РФ пыталась привлечь внимание и контрагентов в международных организациях. К сожалению, отметил дипломат, внятной реакции получено не было.

Ранее стало известно, что Россия впервые в своей истории подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в обращении содержался призыв прекратить блокировку подачи воды в Крым и дискриминацию русского языка. Кроме того, жалоба затрагивала события, случившиеся после насильственной смены власти на Украине в феврале 2014 года.

В Совфеде поддержали обращение России. Как пояснил вице-спикер Константин Косачев, решение Генпрокуратуры РФ о жалобе на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод является историческим событием.

Позднее в Европейском суде по правам человека отказали России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках ее жалобы. Там пояснили, что текущая ситуация не содержит в себе риска нанесения невосполнимого ущерба.