Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского на 1 сентября

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Пресс-служба Белого дома подтвердила перенос встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что переговоры были перенесены с 31 августа на 1 сентября. Это следует из опубликованного графика американского президента.
В документе утверждается, что встреча лидеров призвана подтвердить поддержку США в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины. В Белом доме также считают необходимым поддерживать президента Зеленского в вопросах борьбы с коррупцией и проведении реформ.
Ранее о переносе встречи Байдена и Зеленского заявлял советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Он пояснял, что данную просьбу ранее озвучил Белый дом, так как 31 августа станет завершающим днем вывода американских войск из Афганистана.
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