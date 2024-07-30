Испанский город Сеэ разрешил российскому фрегату "Штандарт" зайти в порт

Фото: РИА Новости/Иван Секретарев

Власти испанского города Сеэ разрешили российскому судну "Штандарт" зайти в порт для пополнения запасов. Об этом РИА Новости рассказал капитан фрегата Владимир Мартусь.

По его словам, после долгих обсуждений судно подплывет к причалу, где сможет впоследствии заправиться и продолжить свой путь по плану. Капитан уточнил, что на корабле не осталось ни еды, ни воды.

В августе, как утверждает Мартусь, они должны принять участие в морском фестивале в городе Гранвиль на севере Франции. Он выразил надежду на то, что препятствий для захода в этот порт не возникнет. Капитан также сообщил, что команда обжалует решение Европейского суда в Люксембурге о введении санкций против российского фрегата.

"Либо он применяет эти санкции, либо относится к кораблю с пониманием", – объяснил Мартусь, добавив, что вопрос применения санкций ЕС находится в ведении префекта.

Власти Франции запретили фрегату пришвартовываться в порту Бреста 23 июля. Тогда же стало известно, что у экипажа, состоящего из 17 моряков российского, французского, испанского, голландского, бельгийского, английского, израильского и американского происхождения, заканчивается вода.

Испания на следующий день также отказалась пускать фрегат к берегу. Судно стояло на якоре в 500 метрах от берегов испанской Галисии, так как у экипажа не хватало топлива на дальнейшее плавание. 27-го числа морское управление в испанском автономном сообществе Галисия потребовало от экипажа "Штандарта" покинуть территориальные воды королевства.

Мартусь уточнил, что ранее фрегат мог свободно плавать в водах рядом с Францией и Испанией. Однако, по его словам, проукраинская ассоциация добилась, чтобы против корабля ввели санкции. Мартусь пытался поговорить с представителям организации, но результатов это не дало. В связи с этим экипаж запустил петицию на сайте change.org с призывом помочь вывести фрегат из-под санкций. Ее подписали уже 2 тысячи человек.

