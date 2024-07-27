ТАСС: фрегату "Штандарт" предписали покинуть территориальные воды Испании

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Морское управление в испанском автономном сообществе Галисия потребовало от экипажа российского фрегата "Штандарт", которое не может зайти ни в один европейский порт из-за введенных в конце июня санкций против РФ, покинуть территориальные воды королевства. Об этом ТАСС сообщили в провинциальной гражданской гвардии.

Судно стояло на якоре у берегов неподалеку от населенного пункта Ла-Исла-де-Ароса. Источники в полиции заявили, что судно проникло в воды Испании без разрешения. В связи с этим примерно в 18:45 по местному времени (19:45 по московскому) корабль начал процесс, чтобы покинуть территориальные воды королевства.

Власти Франции запретили фрегату пришвартовываться в порту Бреста 23 июля. Тогда же стало известно, что у экипажа, состоящего из 17 моряков российского, французского, испанского, голландского, бельгийского, английского, израильского и американского происхождения, заканчивается вода.

Испания на следующий день также отказалась пускать фрегат к берегу. Сейчас судно стоит на якоре в 500 метрах от берегов испанской Галисии, так как у экипажа не хватит топлива на дальнейшее плавание.

Капитана "Штандарта" Владимира Мартусь уточнил, что ранее фрегат мог свободно плавать в водах рядом с Францией и Испанией. Однако, по его словам, проукраинская ассоциация добилась, чтобы против корабля ввели санкции. Мартусь пытался поговорить с представителям организации, но результатов это не дало. В связи с этим экипаж запустил петицию на сайте change.org с призывом помочь вывести фрегат из-под санкций. Ее подписали уже 2 тысячи человек.

