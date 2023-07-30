В Крыму предостерегли Запад и Украину от попытки нападения на полуостров

Фото: 123RF/bloodua

Попытка захвата Крыма обернется катастрофой не только для Украины, но и для всей Европы. Такое заявление сделал представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

"Попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины. У России достаточно средств и сил защитить свой суверенитет, даже если при этом будет необходимо пойти на крайние меры", – приводит его слова РИА Новости.

Смирнов также отметил, что крымчане понимают, что полуостров является символом современной России, и что никому не позволено посягать на него.

Ранее газета Sunday Express со ссылкой на источники сообщила, что в Великобритании готовят более 2 тысяч украинских спецназовцев, которые, по данным газеты, будут играть ключевую роль в действиях ВСУ против Крыма. Издание также сообщало, что операция спецназовцев будет поддерживаться Воздушными силами и Военно-морскими силами Украины.

До этого в Сети распространилось видео, на котором российский танк в одиночку справляется с техникой ВСУ. Экипажу танка на запорожском направлении удалось уничтожить семь бронемашин и вернуться из боя почти без повреждений.



Киев предпринял попытку атаковать Крым 25 беспилотниками