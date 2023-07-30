14:21Политика
Папа Римский призвал Россию к возобновлению зерновой сделки
Фото: ТАСС/Zuma
Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди обратился к "своим братьям" и властям Российской Федерации с призывом возобновить зерновую сделку.
"Не будем забывать молиться за Украину, где война приводит к разрушениям всего, даже зерна. <…> Призываю своих братьев и власти РФ вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности", – передает ТАСС слова понтифика.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия может возобновить зерновую сделку только после выполнения взятых в отношении Москвы обязательств.
Президент России подчеркнул, что Москва неоднократно продлевала сделку из-за обещаний о разблокировки препятствий в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений. Однако ничего из этого не было выполнено.
Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля в связи с истечением срока, российская сторона отказалась продлевать соглашение.
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