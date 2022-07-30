Глава Мурманской области прокомментировал инцидент с сотрудницей консульства Норвегии

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в России не будут терпеть русофобию. Таким образом он прокомментировал инцидент с поведением сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске.

"Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России", – написал он в своем телеграм-канале.

В Сети ранее было опубликовано видео, на котором Эллингсен, находясь в одном из отелей России, заявляет о своей ненависти к русским.

В МИД РФ сообщили, что прорабатываюет варианты реакции на поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен в одном из отелей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что в высказываниях сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске прозвучала ненависть к одной национальности, а также нескрываемое национальное превосходство.

В свою очередь, представитель пресс-службы МИД Норвегии Тува Ронес Богснес заявила, что сожалеет о произошедшем с сотрудницей норвежского консульства в Мурманске.