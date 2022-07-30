Власти Украины намерены эвакуировать до 220 тыс жителей с подконтрольной части ДНР

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Минимум 220 тысяч человек планируется эвакуировать с временно подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики до наступления зимы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Мы приняли решение создать такой штаб и эвакуировать жителей Донецкой области <...> 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", – цитирует ее РИА Новости.

Верещук отметила, что из-за отсутствия электроснабжения и газа жителей ждет холодная зима. Она также уточнила, что в принудительном порядке никого переселять не станут.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины обратилось к Соединенной Штатам с просьбой поставить стране газ по программе ленд-лиза для прохождения отопительного сезона.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

