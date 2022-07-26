Украинская компания "Нафтогаз" объявила о дефолте по еврооблигациям

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Украинская компания "Нафтогаз" объявила о техническом дефолте по еврооблигациям. Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале.
В компании отметили, что срок выплат по еврооблигациям истек 26 июля. Отмечается, что правительство Украины не предоставило должностным лицам "Нафтогаза" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций.
"Поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило "Нафтогаз" доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона-2022/2023", – говорится в сообщении.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. 27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по выпускам еврооблигаций на сумму 100 миллионов долларов к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что, согласно определению агентства, представляет собой дефолт.
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