Эксперт назвал страны, в которых может начаться дефолт

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Дефолту какой-либо страны предшествует существенное ухудшение макроэкономических показателей, платежного баланса и так далее. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Александр Шураков.

Он отметил, что пандемия оказала существенное негативное влияние на экономику тех стран, у которых в структуре ВВП существенную долю занимал туристический сектор. Кроме того, рост цен на энергоносители усугубил дефицит платежного баланса стран, которые полагались на импортные поставки.

Так, эксперт привел в пример Шри-Ланку, которая в апреле объявила о дефолте по внешнему долгу. Шураков добавил, что страна зависит от туризма и импортных поставок топлива.

Также эксперт напомнил, что в июне министр финансов Пакистана предупредил о возможном дефолте в случае, если страна не отменит субсидии на топливо для населения.

Кроме того, Аргентина в январе пришла к новому соглашению с МВФ о реструктуризации долга на сумму 44.5 миллиардов долларов.

Шураков также отметил и Ливан, который уже объявлял о своем дефолте. Проблемы в экономике страны также длятся достаточно давно.

По словам специалиста, остается неопределенность с внешним долгом Украины.

"Достаточно напряженная ситуация с долгом у южно-европейских стран. Пока ситуация с долгом Италии, Греции существенно лучше, чем было 10 лет назад, когда долговые проблемы стран PIGS (Португалия, Италия, Греция, Испания) формировали новостную повестку", – заключил эксперт.

13 июля стало известно, что власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как президент Готабая Раджапакса покинул страну на фоне протестов.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.

В мае на острове произошли столкновения между сторонниками и противниками ушедшего в отставку правительства Раджапаксы, который на тот момент занимал пост премьер-министра. А уже в начале июля Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о намерении покинуть президентский пост.

На фоне протестов и тяжелой экономической ситуации о готовности уйти в отставку заявил и глава ланкийского кабмина.

