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Правительство Украины обратилось к Соединенной Штатам с просьбой поставить стране газ по программе ленд-лиза для прохождения отопительного сезона, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", – написал он в своем телеграм-канале.

В апреле конгресс США одобрил законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу.

Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству или правительствам стран Восточной Европы, на которые якобы оказала воздействия проводимая Россией специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР.

Западные страны, включая США, увеличили поставки оружия и финансов на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

